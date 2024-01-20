شوبير يلقن الجمهور درساً قاسياً بعد انتقاد المنتخب ومحمد صلاح

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة شديدة اللهجة للجمهور بعد انتقاد المنتخب المصري.

وكتب عبر فيسبوك: “قدامنا حل من اتنين يا إما نفتحها مندبه وصريخ وزعيق ونعمل كمان سرادق للعزاء في منتخب مصر يا إما نحافظ علي حظوظنا وفرصتنا ونوضح الاخطاء بالعقل والاحترام ونساند بكل قوه وبعدها يكون الثواب أو العقاب.. مستعجلين اوى ليه كده!!؟؟ وبرضه هقولها تاني محمد صلاح نموذج مصرى رائع لن يتكرر في تاريخ مصر”.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.