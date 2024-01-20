للعودة إلى منازلهم.. إسرائيل توجه إنذارا نهائيا لسكان غزة النازحين في رفح

قالت وسائل إعلام العبرية، مساء اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وزع منشورات في منطقة رفح جنوب قطاع غزة تحمل صور وأسماء 69 أسيرا إسرائيليا باللغة العربية، مع رسالة واضحة لمواطني مدينة غزة، مفادها: "قدموا التفاصيل، إذا تعرفتم على أحدهم، وإذا كنت ترغب في العودة إلى منزلك".

وفي وقت سابق، اعترف قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفشل العسكري في تحرير الأسرى بغزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وذكرت الصحيفة الأمريكية اليوم السبت أن عددا من كبار القادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقدون الآن أن هدفي إسرائيل المعلنين الحرب في غزة والمتمثلين في تدمير حماس وإطلاق سراح الأسرى غير متوافقين.

وقال أربعة من كبار القادة، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن "الأهداف المزدوجة المتمثلة في تحرير الرهائن وتدمير حماس أصبحت الآن غير متوافقة مع بعضها البعض".