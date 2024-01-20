إصابة نجم الفريق| طبيب الزمالك يصدم جماهير القلعة البيضاء

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غياب يوسف أوباما لاعب الأبيض عن لقاء الوحدة الإماراتي المقرر له في التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت مصر، باستاد آل نهيان في نصف نهائي دورة الوحدة الودية.



وأكد رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن " أوباما" يعاني من إصابة بإجهاد عضلي وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على إراحته من اللقاء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.