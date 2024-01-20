بعد اغتياله في غارة إسرائيلية.. حزب الله ينعى القيادي علي محمد حدرج

نعى حزب الله اللبناني ، اليوم السبت، القيادي علي محمد حدرج الذي قتل بغارة إسرائيلية على بلدة البازورية جنوب لبنان.

أفادت مصادر حزب الله اللبناني ، اليوم، بتأكيد مقتل القيادي محمد دياب من قادة الحركة المقاومة الفلسطينية في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان.

كما أكدت مصادر لبنانية أن هناك غارة إسرائيلية في لبنان قتلت القيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس علي حدرج.

كما أفادت وكالة رويترز الإخبارية نقلا عن مصادر أمنية، مقتل 2 من أعضاء حركة حماس في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفة آلاف الضحايا وعددًا كبيرًا من الجرحى بالإضافة إلى تدمير المنازل والبنية التحتية.