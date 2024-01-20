تصريح مفاجئ | مدرب المغرب: لسنا مرشحين للفوز بلقب كأس أفريقيا

قال وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، إن منتخب بلاده لا يزال خارج حسابات الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأشار الركراكي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة إلى أن فريق الكونغو يمتلك لاعبين موهوبين يلعبون في أندية قوية، معبرًا عن نية منتخب المغرب في مواجهة المباراة بأدائه الخاص سواء بالكرة أو بدونها.

وأكد الركراكي: "أنا لا أثق في فكرة أن الفريق الفائز لا يحتاج إلى تغييرات، وأنا أتخذ القرارات استنادًا إلى الوضع في يوم المباراة. لدينا العديد من الخيارات واللاعبين ذوي المهارات العالية، وسنقوم بتشكيل الفريق المناسب لضمان التأهل".