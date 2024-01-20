عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريح مفاجئ | مدرب المغرب: لسنا مرشحين للفوز بلقب كأس أفريقيا

صدى البلد

قال وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، إن منتخب بلاده لا يزال خارج حسابات الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأشار الركراكي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة إلى أن فريق الكونغو يمتلك لاعبين موهوبين يلعبون في أندية قوية، معبرًا عن نية منتخب المغرب في مواجهة المباراة بأدائه الخاص سواء بالكرة أو بدونها.

وأكد الركراكي: "أنا لا أثق في فكرة أن الفريق الفائز لا يحتاج إلى تغييرات، وأنا أتخذ القرارات استنادًا إلى الوضع في يوم المباراة. لدينا العديد من الخيارات واللاعبين ذوي المهارات العالية، وسنقوم بتشكيل الفريق المناسب لضمان التأهل".

الركراكي المغرب الكونغو الديمقراطية الكونغو المغرب أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

ستتزوج قريبا.. مفاجأة جديدة بشأن ياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

نتنياهو ينفي: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية

الجيش الأمريكية: دمرنا صاروخا مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في خليج عدن

ليفربول يضع جوهرة برازيلية على راداره

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

هل السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة؟ دار الإفتاء ترد

عزة مصطفى: محاولات لإحباط الشعب وهجوم على الدولة غير مسبوق.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على غير عادتها.. نادين نجيم بفستان قديم تثير الجدل من حفل joy awards |شاهد

8 علامات لو لقيتها فى الطماطم إوعى تشتريها .. تحذير

طريقة عمل صينية فيليه دجاج| جديدة وغير تقليدية

مسرح أبو بكر سالم يستعد لإنطلاق حفل joy awards .. صور

فيديو

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ