الزمالك يصل إلى ستاد آل نهيان لمواجهة الوحدة الإماراتي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد آل نهيان استعداداً لخوض لقاء الوحدة الإماراتي المقرر لها في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي بطولة الوحدة الودية بأبوظبي.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

ويضم تشكيل الزمالك كل من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع :عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا- محمد أشرف " روقا"- محمد السيد.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد زكي وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام بيسو و إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وعمار ياسر.