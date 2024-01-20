كمال درويش وعماد عبد آلعزيز يؤازان الزمالك أمام الوحدة الإماراتي

يتواجد الدكتور كمال دوريش رئيس نادي الزمالك الأسبق واللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة السابقة لإدارة النادي، في مقصورة ستاد آل نهيان رفقة كل من أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الأبيض في الإمارات، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة لمؤازرة الفريق في لقاء الوحدة الإماراتي.



ويلتقي الزمالك مع الوحدة الإماراتي مساء اليوم في نصف نهائي بطولة الوحدة الودية.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع :عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا- محمد أشرف " روقا"- محمد السيد.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد زكي وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام بيسو و إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وعمار ياسر.