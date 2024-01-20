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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| هل التراويح لها وقت محدد؟.. وزارة الأوقاف تكشف الاستعدادات لشهر رمضان.. رئيس الصومال: المنهج الأزهري أهمُّ من الدبابات العسكرية في محاربة المتطرفين

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
 

 هل التراويح بوقت محدد؟ وزارة الأوقاف تكشف استعدادات شهر رمضان
 

 رئيس الصومال: المنهج الأزهري أهمُّ من الدبابات العسكرية في محاربة المتطرفين
 

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وزارة الأوقاف التراويح رئيس الصومال المنهج الأزهري المتطرفين

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