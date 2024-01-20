النشرة الدينية| هل التراويح لها وقت محدد؟.. وزارة الأوقاف تكشف الاستعدادات لشهر رمضان.. رئيس الصومال: المنهج الأزهري أهمُّ من الدبابات العسكرية في محاربة المتطرفين

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
النشرة الدينية| هل التراويح لها وقت محدد؟.. وزارة الأوقاف تكشف الاستعدادات لشهر رمضان.. رئيس الصومال: المنهج الأزهري أهمُّ من الدبابات العسكرية في محاربة المتطرفين
نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.