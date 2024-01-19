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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حقيقة استجابة الدعاء بعد قراءة سورة يس وصلاة فجر الجمعة

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قراءة سورة يس لأكثر من أمر، ولكن هذا يرجع الى تجربة الإنسان، فكل انسان له مع الله سر ولذلك قال أهل الله أمر الذكر والدعاء على السعة حيثما وجدت قلبك فاذكر ربك، فهذا امر مرده الى حسن ظن الانسان بالله من جهة وتجربته الروحية مع هذه السورة من جهة أخرى.

وأجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد اليها مضمونة:"هل يس لما قرأت له؟ وهل يصح قرأتها لأكثر من نية ؟، لترد موضحة: هذا حديث له شواهد كثيرة وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد من طرق كثيرة ان يس لما قرأت له فى قضاء الحوائج، وجاء فى الأثر: ( يا علي اكثر من يس فإن فيها 10 خصال) ما قرأت على ميتًا الا رحمه الله ولا مريضًا الا شفاءه الله ولا جائعًا الا شبع ولا عطشان الا روى، لافتًا الى أن التجربة الطويلة للمسلمين عبر القرون فى الذكر والقراءة لسورة يس وقضاء الحوائج فهي من السور المباركة التى اكرم الله تعالى بها الأمة المحمدية لقضاء حوائجهم.

وتابعت: فضل الله واسع لكن كلما كان الإنسان مخلص فى نيته كلما فتح الله له باب القبول واكرمه لقضاء الحاجة فهذا كرمًا من الله.

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هل يجوز قراءة سورة يس لقضاء حوائج الناس وحل كافة المشاكل ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد أبو بكر، إمام وزارة الأوقاف، وذلك خلال لقائه ببرنامج وبكرا أحلى المذاع عبر فضائية النهار، ليرد وموضًحا: من أراد أن يقضي الله حاجته فعليه ان يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين صلاة الحاجة، إلا أن هناك أمر آخر وهو سورة يس، حيث علمنا أهل الله أن سورة يس فيها سر لما قرئت له، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نجرب مع الله، فنقرأ القرأن كله تقربًا للمولى عز وجل.

وأشار إلى أن سورة يس فيها تفريجًا للهموم وقضاءً للحوائج وشفاءًا للأمراض ورحمة للأموات وأسرار عظيمة، ولكن لها خصوصية عن باقي سور القرأن الكريم، فإلزامى يس بيقينك بالإخلاص يعطيكي المولى عز وجل ما تحتاجينه.

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هل قراءة سورة يس والدعاء بعدها بدعة ؟ 
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي، إن هناك حديثًا ضعيفًا يقول "يس لما قُرأت له" ، و"يس قلب القرآن"، مشيرًا إلى أنه يجوز قراءة أي سورة للتبرّك وقضاء الحاجة.

وأضاف مستشار المفتي، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: "لا نضع في اعتقادنا أن الدعاء يكون مع سورة يس فقط، لكن ندعوا بأي دعاء بعد قراءة السورة لتسهيل أي أمر أو لفك كرب.

وأوضح أن محاور السورة تدور حول الصراع بين الحق والباطل، وآثار عظمة الله في التكوينات وفي الخلق، متسائلًا: كيف يكون في القرآن والدعاء بدعة، مُختتمًا حديثه: دائرة البدعة لما اتسعت.. أوشك أن نقول إن حياتنا كلها بدعة.

هل يجوز قراءة سورة يس لقضاء حوائج الناس وحل كافة المشاكل هل قراءة سورة يس والدعاء بعدها بدعة

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