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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

صلاة واحدة تعطيك أجر الحج والعمرة .. تعرف عليها

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبد الرزاق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، إن هناك صلاة واحدة من أداها أخذ أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. 

والدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة). 

والغداة هنا هى صلاة الفجر، فسواء أكان فى المسجد أو في غير المسجد وليس شرط أن يكون دائم الذكر فله أن يقول أذكار الصباح والمساء ويصلي على سيدنا النبي ويتأمل قليلا يقرأ جزءا من القرآن يدعو الرحمن، الى شروق الشمس وبعد شروق الشمس ب10 دقائق او بربع ساعة يصلي ركعتين إسمهم صلاة الإشراق وهما أصلا صلاة الضحى فكأنما أخذ أجر حجة وعمرة . 

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كيف أحصل على أجر حج وعمرة تامة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب للمسلم أن يغتنم ما ورد بالحديث الشريف اقتداءً بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم-، كما أنه يستحب للمسلم المداومة على ذكر الله - تعالى- خاصة بعد الصلوات المفروضة ومنها صلاة الفجر جماعة.

واستشهدت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بحديث رسول الله صلى الله عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من صلى الغداة -الصبح- في جماعةٍ ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجةٍ وعمرةٍ»، ثم قال: «تامةٍ تامةٍ تامةٍ» رواه الترمذي.

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كيف يحصل الإنسان على أجر حجة وعمرة تامة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى من فضله وكرمه علينا أعطى أجر حجة وعمرة تامة لمن صلى الفجر فى جماعة وجلس فى مقعده ذاكرا لله تعالى وذلك كما ورد فى الحديث الشريف فى سنن الترمذى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال «من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة».

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال « ما معنى ان الإنسان بعد أن يصلى الفجر ويجلس حتى شروق الشمس فيأخذ ثواب عمرة؟»، أن بعض الناس يتساءلون كيف يكون يأخذ الإنسان أجر حجة وعمرة تامة؟ والرد على هؤلاء يكون بأن فضل الله واسع مثل قراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات تعادل ثواب القرآن كاملا حيث أن أعمار الأمة الإسلامية قصيرة والله سبحانه وتعالى أراد أن يجبر خاطر نبيه عليه الصلاة والسلام فأعطانا فرص كثيرة لتكفير الذنوب و فرصا لمضاعفة الحسنات.

وأشار الى أن هذا الأجر مشروط له ان يصلى الإنسان فى جماعة ويظل فى مكانه ذاكرا لله تعالى حتى شروق الشمس.

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