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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يزف خبرا سارا للجماهير المصرية بشأن محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، و محمد صلاح قائد الفريق للمؤتمر الصحفي المقرر انعقاده غدًا الأحد، قبل مواجهة كاب فيردي في أمم فريقيا.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "محمد صلاح يحضر مؤتمر منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي في أمم إفريقيا غدا الأحد في الثانية ظهرا"

وسيواجه المنتخب المصري نظيره كاب فيردي مساء يوم الإثنين القادم، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا.

وكان المنتخب المصري قد تعادل في أول مباراتين له ببطولة أمم إفريقيا 2023، أمام منتخبي موزمبيق وغانا.

 

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