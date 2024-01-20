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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في البحر.. سلاف فواخرجي تستعرض أنوثتها بمايوه جريء

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

اعتادت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، مشاركة متابعيها أدق تفاصيل حياتها، وأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها.

وبدت سلاف فواخرجي، بإطلالة صيفية مبهجة، تتناسب معها، حيث ارتدت مايوه صمم من قماش اللاميه باللون الأسود، وهي تستجم خلال عطلتها وسط مياه البحر.

وتتميز السورية سلاف فواخراجي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

أعمال سلاف فواخرجي

شاركت سلاف فواخرجي فى رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يشارك في بطولة مسلسل" مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال سلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة؛ سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

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IMG_٢٠٢٤٠١٢٠_٠١٢٩٥٧
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IMG_٢٠٢٤٠١٢٠_٠١٣٠١٠

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