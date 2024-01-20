سيدات سلة الأهلي يفوز على الجزيرة 90-69 في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على الجزيرة بنتيجة 90-69 في إطار منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت سيطرة لاعبات الأهلي على مجريات المباراة التي انتهت لصالح الفريق بنتيجة 90-69.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 32-15، وواصل الفريق تألقه في الفترة الثانية ليحسمها بنتيجة 54-39.

قام الكابتن طارق خيري، المدير الفني، بإجراء بعض التغييرات من أجل المزيد من النقاط، ونجحت لاعبات الأهلي في إنهاء الفترة الثالثة بنتيجة 71-52، وواصلت لاعبات الأهلي تفوقهن في الفترة الرابعة التي انتهت بنتيجة 90-69.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على هليوبوليس ‏بنتيجة 98-55 ضمن منافسات بطولة الدوري.





