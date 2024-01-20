إخفاؤها جريمة.. المستشار طارق شبل: توفير المعلومات للمواطنين التزام دستوري

قال المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن عقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرا صحفا عالميا، اليوم؛ يعتبر تفعيلًا لمواد الدستور، والتزاما دستوريا من المحكمة بالمادة 68 من الدستور، التي تعطي حق المعلومات والبيانات، وأنه يتعين على كل الجهات توفيرها للمواطنين طبقًا لمواد الدستور.



وأضاف المستشار طارق شبل، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم" مع "الإعلامي سيد علي"، أن الجهات التي تتعمد عدم إعطاء المعلومات، أو إعطاء معلومات خاطئة؛ يعتبر هذا بمثابة جريمة، لافتا إلى أن دستور 2014 مر عليه 10 سنوات، وهذا الدستور جاء بالعديد من المواد الدستورية التي لم تنص عليها الدساتير السابقة.



وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن هذه النصوص تم تطبيقها على مدار السنوات العشر الماضية، وتم تفعيل النصوص الدستورية المستحدثة، وكان لا بد من توضيح كيف أن المحكمة الدستورية العليا تحمي القانون والدستور وتفعل مبادئهما.