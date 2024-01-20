كواليس ساخنة في السعودية للتعاقد مع محمد صلاح

مازال النجم المصري محمد صلاح هو الهدف الأكبر للأندية السعودية إذ يتنافسون لخطفه بعدما أخفق الاتحاد في إتمام الصفقة خلال ميركاتو الصيف الماضي.

وقال الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس عبر حسابه على موقع إكس إن ميزانية تقدر بملياري جنيه إسترليني تعد في السعودية لإنفاقها في ميركاتو صيف 2024، تشمل رسوم الانتقال والأجور وتكاليف الوكلاء.

وأوضح: "قد يمنح الهلال أولوية التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل، بدلا من الاتحاد".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن قدوم الفرعون المصري إلى السعودية يبقى "غير مضمون وغير مؤكد".

وأكد الصحفي الإنجليزي أن "الهلال والنصر يهتمان أيضا بالتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفين دي بروين".

وبين أن الغريمين "تواصلا مع اللاعب بالفعل، ويتوقع أن يجتاز العرض المقدم للسيتي 100 مليون جنيه إسترليني".

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بشؤون الانتقالات، قد ذكر معلومات متطابقة بشأن صلاح ودي بروين في تصريحات لقنوات SSC السعودية أمس الجمعة، مشددا على أن الميركاتو الصيفي المقبل سيكون مشتعلا للغاية.