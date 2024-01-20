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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تسريبات مزعومة مع فتيات| صلاح محسن: درس للرجوع إلى الطريق الصحيح

صلاح محسن
صلاح محسن

كشف صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، حقيقة تعرض حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات لعملية تهكير، وتسريبات مزعومة لها لمحادثات له مع فتيات مما أدي إلى حدوث أزمة معه.

وقال صلاح محسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون" صدق الله العظيم".

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وأضاف محسن: "انا بعتذر ل نفسي و لزوجتي و للناس والاهم من ده كله ل ربنا والحمد لله علي الدرس ده للرجوع الي الطريق الصحيح ".

وقال صلاح محسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"حسبي الله ونعم الوكيل يا جماعة الأكونت مكنش معايا وأنا مش مجنون عشان هنزل حاجة لنفسي انا هفضل مركز في مستقبلي ومش هفكر في الهبل والشخص الى بيسرق الاكونت وبيعملي شات أنا اتخذ معه اجراءتي القانونية".

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