التايمز: حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار .. ونتنياهو متردد

نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية، مساء اليوم السبت، عن مسؤول أمني بدولة الاحتلال، إن حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار، وأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو متردد ويضيع الوقت.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن طاقم نتنياهو رصد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أثناء تسجيله لمجريات الاجتماعات الأمنية على شريط صوتى.

وبحسب موقع “والاه” العبري، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدى.

وذكر "والاه" أن جالانت هدد وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديمر بإحضار "قوة جولاني" للسيطرة على الوضع في وزارة الأمن، مشيراً إلى أن جالانت يمتنع أحيانا عن الرد على اتصالات مكتب نتنياهو لأيام كاملة.