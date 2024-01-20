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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سيرين عبدالنور تستعرض أناقتها بإطلالة لافتة عبر إنستجرام |شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة شتوية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.

وظهرت سيرين عبد النور مرتدية بالطو جلد طويلاً باللون الزيتي بأكمام طويلة، وقامت برفع خصلات شعرها للخلف بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها.


وأكملت  سيرين عبد النور إطلالتها بوضع المكياج، واختارت الآي لاينر والماسكرا والسموكي ايز البني لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز الفاتح كأحمر شفاه، لتبرز من رقة إطلالتها.

طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أغنيتها الجديدة بعنوان "هزهزة"، والتي تشهد عودة سيرين عبد النور للغناء، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينغ، وإخراج ايلي فهد، وإنتاج كرافت ميديا حمدي بدر. 

سيرين عبد النور

وتعود سيرين بـ "هزهزة" المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم وذلك بعد فترة من الغياب تقترب من العامين عن عالم الأغنية. 

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال كرافت ميديا أغنية "سمع هس " من فيلم "البيت الروبي" غناء محمود العسيلي، وبطلى العمل: كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهى كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، وأغنية "أوووه" لأحمد حلمي من مسرحية "ميمو" كلمات مصطفى حدوته، وألحان وتوزيع كولبيكس.

 


 

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