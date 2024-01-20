أسود جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الساحر | شاهد

بنعومة ورقي النجمات نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم أحدث إطلالتها الراقية المواكبة لأحدث صيحات الموضة لتبهر متابعيها من جديد بلمسة عصرية جذابة.

وتألقت نادين بإطلالة ساحرة، مزجت بين الأنوثة والرقي في آن واحد، حيث ارتدت فستانا جريئا بدون أكمام، صمم من قماش ناعم باللون الأسود، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر بسيطة تاركة خصلاتها البنيه الطويلة منسدلة على طريقة الويفي الواسع وراء ظهرها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الناعمة ولون النود في الشفاه.

آخر أعمال نادين نسيب نجيم

جدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم مسلسل وأخيرًا، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني 2023، وضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: منى واصف، سعيد سرحان، وسام فارس، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.