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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اخترقوا حسابات المواطنين.. قرار عاجل ضد المتهمين بسرقة المحفظات الإلكترونية

اخترقوا حسابات المواطنين
اخترقوا حسابات المواطنين للمحفظات الإلكترونية

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين باختراق صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن طريق التوصل للرقم السرى الخاص بتلك الصفحات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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تبلغ لقسم شرطة بولاق من أحد الأشخاص بتضرره من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بخطف هاتفه المحمول ومظروف بداخله مبلغ مالى، دون إصابات، حال سيره بأحد الشوارع.

وفى وقت لاحق اكتشف اختراق "المحفظة الإلكترونية" من الهاتف الخاص به وتحويل مبلغ مالى إلى حساب رقم هاتف "محدد".

بالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتم ضبطهم 6 أشخاص، وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، أجزاء من هواتف محمولة، بعض الشرائح بها تطبيق "المحفظة الإلكترونية" و5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع "مستخدمة فى اختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

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وتبين وجود 35 عملية تحويل وإيداع مبالغ مالية من 35 رقم هاتف محمول، للمحفظة الخاصة بالرقم المحدد "المستخدم فى الواقعة المشار إليها" على فترات زمنية متفرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها سالف الذكر.

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