مباحثات بين وزير الخارجية التركي ورئيس المكتب السياسي لحماس بشأن غزة

قال تليفزيون "تي آر تي" التركي، السبت، إن وزير الخارجية هاكان فيدان استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأضاف التليفزيون الرسمي، نقلاً عن مصادر دبلوماسية تركية، أن الجانبين بحثا حل الدولتين وإطلاق سراح المحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وذكر أن اللقاء ناقش أيضاً جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن حركة حماس الفلسطينية ردت على مقترح جديد لإتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل بوضع 3 شروط للمضي قدماً في الصفقة.

وأوضحت الهيئة أن الشروط الـ3 هي الإنهاء الفوري والكامل للحرب في غزة، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، وضمانات دولية لبقاء حماس في السلطة.

كان القيادي في حركة حماس محمود مرداوي قد أكد أن الحركة لن تناقش أي مقترحات بشأن صفقات لتبادل الأسرى مع إسرائيل دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنها لن تقبل في كل الأحوال بهدن مؤقتة مقابل إطلاق سراح أسرى.

وقال مردواي في حديث مع وكالة أنباء العالم العربي، الثلاثاء الماضي: "المقترحات التي تصل من خلال الوسطاء لا تتوقف، لكن لن يتم مناقشة أي مقترح لا يتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار ولن نتراجع عن موقفنا".

وأضاف: "لا مفاوضات قبل وقف إطلاق النار والانسحاب؛ ومن ثم نستقبل أي مقترح".