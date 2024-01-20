قناة عبرية تكشف شروط حماس لعقد صفقة أسرى جديدة.. وإسرائيل ترد

كشف القناة ال12 العبرية، مساء اليوم السبت، عن شروط حركة حماس من أجل عقد صفقة أسرى جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب تقرير القناة العبرية، فإن حماس تطالب بوقف كامل للحرب، وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وضمانات دولية للحفاظ على حكمها.

من جانبه، علق عضو مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي، جدعون ساعر، على الشروط التي وضعتها حماس وقال: "بالطبع لن نتفق لأنه علينا العودة إلى الحياة السابقة".

في وقت سابق من اليوم، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقابلات مع أربعة من كبار مسؤولي جيش الاحتلال الإسرائيلي دون الكشف عن هويتهم، قالوا إنه من غير الممكن الآن تحقيق هدفي الحرب في وقت واحد - إطلاق سراح الأسرى وتدمير حماس.

وأوضح كبار الضباط أن "المعركة الطويلة التي تهدف إلى تدمير حماس ستكلف على الأرجح حياة الأسرى".

وأضافوا أن "عودة الأسرى ممكنة من خلال الوسائل الدبلوماسية، وليس العسكرية".

ورد المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي أن "التصريحات التي تم الإدلاء بها نيابة عن كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي غير معترف بها، ولا تعكس موقف الجيش الإسرائيلي".

وقال: إن إطلاق سراح المختطفين هو جزء من أهداف الحرب، وهو جهد أسمى للجيش الإسرائيلي".

ووفقا للقناة العبرية فأن كلام الضباط الكبار يتطابق مع تصريحات عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الوزير غادي آيزنكوت، الذي قال فيها إن الهدف النهائي في نظره هو عودة المختطفين، لكنه أوضح أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال التوصل إلى اتفاق.

وقال: "أولئك الذين يبنون على غرار عمليات عنتيبي يجب إعادة ضبطهم، لن يحدث ذلك. من المستحيل إعادة المختطفين أحياء في المستقبل القريب دون اتفاق، وأي شخص يخدع الجمهور فهو مخطئ".