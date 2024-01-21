على ما تفرج.. ناقد رياضي يفتح النار على فيتوريا

انتقد الناقد الرياضي شادي عيسي مدرب منتخب مصر فيتوريا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شادي عيسي: برضه انت السبب ف العك ده.. والجهاز المساعد بتاعك ع ماتفرج.. ومحلل الاداء محتاج يشتغل اكتر من كده.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما، الخميس الماضي، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر غدا الإثنين، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.