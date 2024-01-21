شيء مهضوم.. تعليق نانسي عجرم على استخدام «حبك سفاح» في امتحان

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن رأيها في الاستعانة بأغنيتها “حبك سفاح” في امتحان علم النفس بجامعة الإسكندرية.

وقالت نانسي عجرم في تصريحات : «سمعت عن الموضوع، وأعتقد هو شيء مهضوم ودمه خفيف جدًا».

أغنية "نانسي عجرم" في امتحان علم النفس

وكان قد أثار امتحان علم النفس الشخصية بامتحان الفصل الدراسي الأول، داخل جامعة الإسكندرية، الجدل بعد الاستعانة بأغنية الفنانة نانسي عجرم “حبك سفاح”، وأغنية “حالة حب" للفنانة إليسا”.

واستعانت جامعة الإسكندرية، بمقطوعتين من أغنيتي حبك سفاح وحالة حب للمطربتين المعروفتين نانسي عجرم وإليسا، في امتحان المستوى الأول لطلاب علم نفس الاجتماع، مادة علم النفس الشخصية بامتحان الفصل الدراسي الأول.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الامتحان بشكل واسع، وتضمنت الأسئلة الاختيار من متعدد، أن الفنانة نانسي عجرم، قالت في أغنية حبك سفاح علشانك، ممكن أعيش أسبوع مبا أكلش ولا أشرب، ثم تضمنت ورقة الأسئلة، سؤالين عن محتوى الأغنية ما بين متعدد حول ما يجب أن يفعله الإنسان عن المأكل والمشرب والنوم والحب والاكتمال.