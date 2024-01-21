مضاد للسرطان.. فوائد تناول البصل الأبيض

تناول البصل الأبيض يوفر العديد من الفوائد الصحية، إليك بعض الفوائد الرئيسية لتناول البصل الأبيض، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

فوائد تناول البصل الأبيض

تعزيز الجهاز المناعي: يحتوي البصل الأبيض على مضادات الأكسدة والمركبات الكيميائية التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض والالتهابات.

خفض ضغط الدم: يحتوي البصل الأبيض على مركبات الكويرسيتين والفلافونيدات التي تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساهم في خفض ضغط الدم.

دعم صحة القلب: يساعد تناول البصل الأبيض في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم وتقليل تجلط الدم، مما يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تقوية العظام: يحتوي البصل الأبيض على مركبات الفلفونويدات والكبريت التي تساهم في تعزيز صحة العظام والحفاظ على كثافتها، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالهشاشة العظمية.

دعم صحة الجهاز الهضمي: البصل الأبيض يحتوي على ألياف غذائية تساعد على تعزيز حركة الأمعاء وتحسين الهضم، كما أنه يحتوي على مركبات تساهم في مكافحة البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي.

خصائص مضادة للسرطان: البصل الأبيض يحتوي على مركبات الفلافونويدات والسولفور والأليل سلفيد، التي تظهر خصائص مضادة للسرطان وتساعد في الحماية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان البروستاتا.

تحسين صحة الجلد: البصل الأبيض يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز صحة الجلد، وتساعد في تقليل التجاعيد وتحسين مظهر البشرة.

تذكر أن هذه الفوائد تنطبق على البصل الأبيض الطازج عند تناوله كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، يمكن تناول البصل الأبيض مطبوخًا أو نيئًا، ويمكن إضافته إلى السلطات والوجبات والأطباق المختلفة للاستفادة من فوائد البصل الأبيض.