عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن استخدام المراهم المهبلية المضادة للفطريات دون استشارة الطبيب؟

هل يمكنني استخدام
هل يمكنني استخدام المراهم المهبلية المضادة للفطريات دون استش

تعاني بعض السيدات من مشكلة إلتهاب المهبل، مما يدفعهم للتساؤل عن كيفية استخدام المراهم المهبلية.

قالت الدكتورة هند محمد سلمي استشارى النساء لـ صدى البلد، إنه عادةً ما يُنصح بالتشاور مع الطبيب قبل استخدام أي مرهم مهبلي مضاد للفطريات، على الرغم من أن هناك مراهم مضادة للفطريات المتاحة دون وصفة طبية في الصيدليات، إلا أنه من الأفضل استشارة الطبيب قبل استخدامها :

أسباب التهاب المهبل والشعور بالحكة وطرق العلاج.. تفاصيل

يعالج التهابات المهبل.. فوائد خارقة للمشمش المجفف

هل يمكنني استخدام المراهم المهبلية المضادة للفطريات دون استشارة الطبيب

الأطباء يمتلكون المعرفة والخبرة اللازمة لتشخيص التهاب المهبل وتحديد العامل المسبب للحكة والتهيج، قد يتعين على الطبيب إجراء الفحوصات المناسبة لتحديد وجود عدوى فطرية أو بكتيرية، أو قد يكون هناك سبب آخر للأعراض التي تشعرين بها.

بعض الأحيان، يمكن أن يكون التشخيص غير صحيح، واستخدام مرهم مضاد للفطريات بدون استشارة طبية قد لا يعالج الحالة الحقيقية أو قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض، بالإضافة إلى ذلك، قد يتفاعل المرهم مع أدوية أخرى تتناولينها أو يسبب تهيجًا إضافيًا في حالة وجود حساسية لمكونات المرهم.

لذلك، يُنصح بشدة بالتشاور مع الطبيب قبل استخدام أي مرهم مهبلي مضاد للفطريات، سيقوم الطبيب بتقييم حالتك وتحديد العلاج الأنسب بناءً على التشخيص الدقيق.

إلتهاب المهبل مشكلة إلتهاب المهبل استخدام المراهم المهبلية المضادة للفطريات المراهم المهبلية مضاد للفطريات مرهم مهبلي مضاد للفطريات الفحوصات تحديد العامل المسبب للحكة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

10 فوائد لتناول الرمان

بكتيريا الأذن.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

حركة الجنين قليلة.. علامات تنذر بالخطر أثناء الحمل

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

يصيب 14% من النساء.. علامات تدل على الإصابة بسرطان الرحم

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

مكافحة الالتهابات والأمراض.. فوائد تناول الكمون على الريق

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

يوسف الحسيني عن غلق الماركات الأجنبية: منتجاتنا تنافس المستورد وتضربه على عينه

قبل الفجر بساعة .. أفضل الأدعية في أهم وقت يُستجاب فيه

سعر أغلى أعيرة الذهب اليوم 21-1-2024

هذه كرة القدم.. ماني يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد إصابته| شاهد

20 مليار دولار.. نشأت الديهي يزف بشرى حول حل أزمة الدولار قريبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنه حقيقة.. الممثلة «نورا فتحي» تكشف حقيقة فبركة المقاطع والأصوات بالذكاء الاصطناعي

نفس تسريحة الشعر.. ياسمين صبري تتحدى جورجينا في حفل joy awards

الحب وعمايله.. شاب ينتحل شخصية صديقته لتأدية الامتحان بدلا منها

هل تعود شيرين لحسام حبيب؟.. صور أثارت الجدل للثنائي على السوشيال ميديا

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ