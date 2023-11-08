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رئيس التحرير
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مرأة

يعالج التهابات المهبل.. فوائد خارقة للمشمش المجفف

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد المشمش المجفّف.


• مكافحة فقر الدم: نظراً لاحتوائه على كميات كبيرة من الحديد الذي يساعد على ذلك، إضافةً لكميات كبيرة من النحاس الذي يزيد من قدرة الجسم على امتصاصه؛ لذلك يجب أن يحتوي النظام الغذائي كميّة من المشمش المجفّف، حتّى يزيد من كمية الهيموغلوبين المنتجة في الجسم. 
•علاج الإمساك: لأنّه يحتوي على كميات كبيرة من السليولوز الذي يعمل كملين، كما يعتبر أحد أبرز الألياف التي لا تذوب، وهو بذلك يحافظ على كمية المياه في الجسم عند الإصابة بالإمساك. 
•تسهيل الهضم: لاحتوائه على كميات كبيرة من القلويات التي تحدّ من الأحماض وتحفز عملية الهضم في الجسم. التخفيف من الحمى: تناوله كما هو أو تذويبه في الماء وإضافة القليل من العسل إليه، حيث يقلّل من درجات حرارة الجسم ومن احتمالية الإصابة بالعطش نتيجة ارتفاع الحرارة. 
•القضاء على المشاكل الجلدية: وأبرزها الحّكة الناتجة عن الحروقات الشمسيّة، إضافةً للجرب والأكزيما وحبوب الشباب، إضافةً إلى القشور الجلديّة الزائدة والمزعجة. 
•تنظيف الجهاز الهضمي: يمتلك قدرة عالية على التفاعل مع العصارة الهضميّة الموجودة في الجسم، وبالتالي تحفيز إنتاج البيئة القلويّة التي تعمل على تنظيفه، كما يستخدم كمليّن ويطرد جميع المواد الزائدة وغير المرغوب بها داخله.
• المشاكل الإنجابيّة: أثبتت الكثر من الدراسات فاعليته في علاج العقم وعدم القدرة على الإنجاب، كما يخفّف من النزيف والتقلّصات المختلفة التي تتعرّض لها المرأة خلال فترة الحمل، وهو علاج فعّال لالتهابات المهبل.

الإصابة بالإمساك التهابات المهبل المشاكل الجلدية فوائد المشمش

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