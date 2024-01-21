سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية 2024.

سعر الذهب الآن في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

الذهب

سعر الذهب اليوم مصر

عيار 24

4068.5

بيع

4011.5

شراء

عيار 22

3729.5

بيع

3677.25

شراء

عيار 21

3560

بيع

3510

شراء

عيار 18

3051.5

بيع

3008.5

شراء

عيار 14

2373.25

بيع

2340

شراء

عيار 12

2034.25

بيع

2005.75

شراء

جنيه ذهب

28480

بيع

28080

شراء

أونصة

2031 $

بيع

2030 $

شراء



سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .