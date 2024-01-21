عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية 2024.

سعر الذهب الآن في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

الذهب 

سعر الذهب اليوم مصر

عيار 24
4068.5
بيع
4011.5
شراء

عيار 22
3729.5
بيع
3677.25
شراء

عيار 21
3560
بيع
3510
شراء

عيار 18
3051.5
بيع
3008.5
شراء

عيار 14
2373.25
بيع
2340
شراء

عيار 12
2034.25
بيع
2005.75
شراء

جنيه ذهب
28480
بيع
28080
شراء

أونصة
2031 $
بيع
2030 $
شراء
 

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب 

 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الذهب الان الذهب اليوم الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي السعيد: حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

موضوعات متعلقة

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وظائف خالية للشباب | قدم الآن

أسعار الحديد الأن في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

قدم الآن.. وظائف خالية بالهيئة القومية للأنفاق

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء 2024

قدم الآن.. وظائف خالية بالبريد والبنك الأهلي المصري

سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

زعيم المعارضة الإسرائيلية يؤكد دعمه أي صفقة لتبادل الأسرى مع حماس

تجدد الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال على محاور مختلفة بقطاع غزة

المتهم عمل معاه العيب.. والد ضحية مدينة بدر: ابني حالته النفسية سيئة

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 | الطلاب يؤدون الجبر بالقاهرة والهندسة بالجيزة

أهم الأخبار.. رسالة ماني لمحمد صلاح بعد الإصابة.. أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة.. وتقلبات جوية عنيفة

كلمتان لأداء شكر اليوم والليلة.. من رددهما كتب له زيادة في رزقه وحسناته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

تريند خطير على TikTok يروع السكان في أمريكا.. ماذا يحدث؟

راكب يوثق رحلته مع سائقة توكتوك هندية

اتعلم الشتائم والحلفان.. روبوت ذكاء اصطناعي يسب العميل ويهاجم شركته

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ