تجدد الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال على محاور مختلفة بقطاع غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، بتجدد الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي على محاور مختلفة في قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد تجددت الاشتباكات في بلدتي عبسان الجديدة وبني سهيلا شرق خانيونس جنوب القطاع، وشرق مخيم جباليا شمال القطاع.

وأكدت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن حركة المقاومة الإسلامية حماس مازالت تحتفظ بنسبة تتراوح من 70 إلى 80 ٪ من قوتها البشرية داخل قطاع غزة حتى الآن.

وبحسب تلك التقديرات فقد زعمت أن إسرائيل قضت على ما يتراوح بين 20% إلى 30% من قوة حماس البشرية في قطاع غزة، وهو ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين كبار أكدوا أن التفاصيل جاءت من تقرير سري.

وفي التقرير، تقدر الولايات المتحدة أيضًا أن حماس لا تزال تمتلك ما يكفي من الأسلحة لمواصلة الهجمات ضد الأراضي الإسرائيلية وضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وكذلك أن المنظمة الفلسطينية تحاول إعادة تأهيل قوة الشرطة التابعة لها في أجزاء من مدينة غزة.