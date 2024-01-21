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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على دورات الأسبوع الـ24 من الخطة التدريبية للمحليات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

 ينظم  مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة،  اليوم ، 4 دورات تدريبية منها دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة هما " رفع كفاءة إدارة الحملة الميكانيكية وترشيد الإنفاق وتعظيم استخدام الموارد ودورة "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، والتي تعقد بتكليف من السيد رئيس الجمهورية.

 كما سيتم تنفيذ دورة تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة، ودورة القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، ويستفيد من تلك الدورات 116 متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للمحافظات من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثاني من العاملين بالمحليات.

وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الأسبوع الـ24 بمركز سقارة يشهد انطلاق دورة جديدة عن رفع كفاءة إدارة الحملة الميكانيكية وترشيد الانفاق وتعظيم استخدام الموارد ، ويستفيد منها 28 متدرباً مشيراً إلى ان الدورة ستركز على التعريف بدور الهيئة العامة للخدمات الحكومية في ترشيد الانفاق، وكيفية إدارة المخاطر في استخدام المركبات الحكومية، وعلاقة إدارة السيارات بإدارة المخازن والإدارات الأخرى، و قواعد تشغيل السيارات، والسجلات الواجب توافرها بالحملة، وقواعد استخدام وتخصيص السيارات وصرف الوقود ومعدلات استهلاكه ، والصيانة الوقائية والدورية ومدد استهلاك قطع الغيار، وكيفية الاستفادة من الشركات الموردة للمعدات والسيارات وكذلك الفنيين العاملين بالحملات.

التنمية المحلية سقارة اليوم دورات تدريبية ترشيد الانفاق

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