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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تكريم 30 من أبناء مصلحة الضرائب لحصولهم على الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL   

صدى البلد

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك اهتماما كبيرا من وزير المالية لرفع كفاءة الكوادر البشرية المتميزة والتي تعد ركيزة أساسية بالجمهورية الجديدة القائمة على العلم والعمل، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تقدم ملحوظ يعتمد على الرقمنة والأساليب التكنولوجية الحديثة.

 

وأكدت رشا عبد العال أن المصلحة تحرص على رفع كفاءة العاملين بها، وتشجعهم على المشاركة في المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء ، مؤكدة أنه سيتم الاستفادة من الكوادر المؤهلة لتكون صف ثان متميز وقادر على المشاركة الفعالة في الإدارة وتقديم مبادرات ومقترحات مبتكرة لتطوير الأداء.

 

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية ، لتكريم عدد ( 30) من العاملين بها لحصولهم على شهادات الرخصة الدولية لقيادة الأعمال (IBDL) ، ( ٧ مدربين ، و٢١  موظف ) معربة عن تقديرها للجهود التى بذلوها  على مدار ثلاث سنوات مضت فى إجتياز مراحل التصفيات لمبادرة وزارة المالية (تواصل) والمؤهلة لحصولهم على الرخصة الدولية لقيادة الأعمال والتى تصدر من معهد التنمية الإدارية (بجامعة ميزورى الأمريكية) والتى تهدف إلى تأهيل الجيل القادم ومساعدتهم على أن يصبحوا قادة أعمال من خلال إتقان المعايير المعترف بها دوليا ،حيث توفر لهم صورة واضحة ومعرفة جيدة من مهارات إدارة الأعمال (BMS) من خلال  تقديم مجموعة من المواد التعليمية المتكاملة وصولا للإختبارات العادلة التى تتسم بالشفافية والمهنية لضمان الجودة ، هذا ما يُمكن الفائزين من تطبيق هذه المعايير أثناء تنفيذ المهام المكلفون بها داخل المصلحة مما ينعكس بالإيجاب على إستخدام قواعد الإدارة الحديثة داخل أروقة مصلحة الضرائب المصرية.

 

وقالت رشا عبدالعال إن العاملين المُكرمين يعدون نماذج مشرفة قادرة على التعامل من خلال منهج علمي يتسق مع التطوير الذي تشهده المصلحة حاليًا ، وطالبت المكرمين بإعداد ورقة عمل تتناول كيفية تطبيق والاستفادة  على أرض الواقع من المشاريع التي قاموا بتقديمها خلال الدورة التدريبية التي اجتازوها، في تطوير العمل داخل المصلحة وتطوير الخدمات التي تقدمها المصلحة.

 

وفي ختام الإحتفالية قامت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " بتسليم العاملين الحاصلين على الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL  ضمن مبادرة ( تواصل ) شهادات تقدير ، والتقاط الصور التذكارية معهم.  

 

ومن الجدير بالذكر أن المُدربين الذين قاموا بتدريب العاملين الفائزين من مصلحة الضرائب المصرية الحاصلين علي الرخصة الدولية لقيادة الاعمال IBDL ضمن فعاليات مبادرة (تواصل)  سبق وأن حصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الاعمال IBDL ضمن فعاليات مبادرة (تواصل) وهم الدكتورة منى عبد الحكيم معاون رئيس المصلحة، والدكتور مدحت أحمد محمود بمأمورية منافذ جمركية بورسعيد ، والدكتور شوقي السيد أمين محمد بمأمورية المنافذ الجمركية بورسعيد وشمال سيناء ، والدكتورة عزة عطية السيد محمد بالإدارة المركزية للبحوث ، والدكتور محمد محمود رمضان بدر بالإدارة المركزية لمنطقة غرب الأسكندرية - مأمورية برج العرب والعامرية ، والدكتورة شيماء إبراهيم الروبي بالإدارة العامة للتفتيش منطقة شمال القناة بورسعيد ، والدكتورة منى صلاح فرج مركز كبار ومتوسطي ممولين وجه بحري . 

 

والفائزون من مصلحة الضرائب المصرية الحاصلين علي الرخصة الدولية لقيادة الاعمال IBDL ضمن فعاليات مبادرة (تواصل)هم  الدكتور أسامة محمد أحمد الإتربي بالإدارة المركزية لمنطقة ضرائب دمياط ، والدكتورة زكية فهمي عبده بلجنة داخلية 11 سوهاج ، والدكتور أحمد عبد العزيز محمود حماد باللجنة الداخلية الرابعة بالبحيرة ،ومحمد عبد الحكيم محمد عبد الرازق بالإدارة المركزية للعمليات البشرية ( رعاية العاملين ) ، والدكتورة وسام حمدي عبد المجيد المرزوقي  بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، والدكتور إسلام السيدالسيد سعيد منصور بمركز كبار ومتوسطي الممولين وجه بحري ، والدكتور معتز محمد سعيد طه الطلياوي بمأمورية كفر الشيخ أول، والدكتورة شيرين أحمد محمد علي بمركز متوسطي الممولين ، ومحمد عبد العزيز عبد الحميد بالإدارة المركزية للشئون القانونية ، والدكتور إسماعيل عبد الفتاح محمود محمد بمأمورية كفر الشيخ أول ، والدكتور محمد السيد إبراهيم محمد بمكافحة التهرب الضريبي الأسكندرية أول ، والدكتور يحيى محمود بسيوني محمد بمكافحة التهرب الضريبي الأسكندرية ثان ، والدكتور مصطفى محمد سعيد محمد بمركز كبار الممولين ، والدكتور ياسر معروف حافظ عبد الله بلجان الطعن الضريبي ، والدكتور مؤمن صلاح صالح محمد بالإدارة العامة للتحقيقات ، والدكتور ياسر موسى شحاتة دياب بالإدارة العامة للأداء المؤسسي ، والدكتورة نها سيد أحمد محمد ناصف بمنطقة شمال الدلتا ، والدكتور عبد العزيزعبد الرحمن محمود بمنطقة شرق الأسكندرية ، والدكتورة رانيا محمد المصيلحى السيد بمأمورية مدينة نصر ، والدكتور أحمد حسني محمد السيد الجدع بالإدارة المركزية لمتابعة الدعاوى قطاع المكافحة ، والدكتور أحمد رشدي رشاد محمد بمنطقة جنوب القناة – مأمورية السويس ، والدكتور السيد عابدين أحمد حافظ بمنطقة ضرائب سوهاج ، والدكتورة رشا خلف زناتي بمنطقة سوهاج .

مصلحة الضرائب المالية التكنولوجية الحديثة وزارة المالية تواصل

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