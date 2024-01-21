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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لوكيل تعليم الدقهلية لمتابعة سير امتحانات الإعدادية بمدارس المحافظة

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم

تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية  بإدارتى شرق المنصورة التعليمية  وغرب المنصورة التعليمية.

 

حيث تفقد لجنة قولنجيل للتعليم الأساسى بإدارة شرق ومدرسة الشهيد محمود سعيد ومدرسة الملك الكامل الابتدائية بإدارة غرب.

 

 حيث يؤدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية امتحان  مادة الجبر والإحصاء  والتربية الدينية  واطمأن شعبان على اللجان الامتحانية.

 

 

وشدد  أثناء جولته على  عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان مع الملاحظين والمراقبين والطلاب وضرورة الإلتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات.

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