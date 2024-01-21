مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم على دونيتسك

أفادت وسائل إعلام روسية، بمصرع 8 أشخاص في هجوم على منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الأحد، نقلا عن السلطات أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب خمسة آخرون عندما تعرض سوق في دونيتسك للقصف.

وفي وقت سابق، قال رئيس جهاز المخابرات الأوكرانية أولكسندر ليتفينينكو، إن روسيا تأمل في أن يساعد النصر على أوكرانيا في استعادة السيطرة على جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة.

وأوضح رئيس المخابرات الأوكرانية أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمل في أن يساعده النصر على أوكرانيا في استعادة السيطرة على الجمهوريات السوفييتية السابقة استناداً إلى مبادئ الإمبريالية الروسية التي سبقت الحقبة الشيوعية والتي تلتها"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف ليتفينينكو أن الكرملين يدرك أنه إذا سقطت أوكرانيا، فسيكون الأمر أسهل، بينما إذا صمدت أوكرانيا، فستكون مسألة وقت قبل أن تفقد روسيا نفوذها في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى".