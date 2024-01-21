المغرب يسعى لخطف بطاقة التأهل بأمم إفريقيا أمام الكونغو الليلة

يستعد منتخب المغرب بقيادة مدربه وليد الركراكي، لمواجهة جمهورية الكونغو، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وحقق المنتخب المغربي الفوز في الجولة الأولى على تنزانيا (3-0)، ليتصدر ترتيب المجموعة السادسة بعد تعادل جمهورية الكونغو وزامبيا (1-1).

ويتصدر المغرب، جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، أما جمهورية الكونغو تمتلك نقطة واحدة في المركز الثالث.

ويشار إلى أنه في حال فوز المنتخب المغربي على جمهورية الكونغو، سيضمن رجال وليد الركراكي تأهلهم للدور الثاني في كأس أمم أفريقيا 2023.