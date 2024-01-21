عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلمانى يطالب الحكومة بالتصدى للأدوية المغشوشة

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ عن حزب الحرية المصرى؛ بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بشأن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لإحكام الرقابة على سوق الدواء، والتصدى للأدوية المغشوشة، أو ما يعرف بأدوية “بئر السلم”، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وقالت النائبة أمل سلامة إن بيان هيئة الدواء المصرية المنشور فى وسائل الإعلام بتاريخ 19 يناير 2024؛ والذى حذرت فيه  من تداول ثلاثة أدوية مغشوشة فى سوق الدواء المصرية يثير حالة من القلق بين المواطنين، حيث يتم استخدامها فى علاج أمراض العيون والربو الشعبى للأطفال والمسالك البولية والأذن الوسطى.

وطالبت بتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية للتصدى بقوة وحسم للأدوية المغشوشة، خصوصا أن الكثير من مخازن الأدوية يعمل بدون ترخيص.

ودعت النائبة أمل سلامة المواطنين لعدم شراء أدوية مجهولة المصدر أو تلك التى يتم الترويج لها عبر القنوات التلفزيونية أو صفحات السوشيال ميديا.

كانت هيئة الدواء المصرية حددت أسماء ثلاثة أدوية تبين أنها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وهى:

1- بريزولين Prisoline eye drop، لعلاج التهابات العيون.

2- vental compositing inhaler، وهو علاج مخصص لعلاج الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير، مخصص للأطفال.

3- سوبر إكس 100 مجم Suprax 100mg/ml، وهو مخصص لعلاج التهاب المسالك البولية والأذن الوسطى.

وأهابت هيئة الدواء بالمواطنين توخي الحذر عند شراء الأدوية، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

كما طالبت جميع الصيدليات بالتأكد من احتمالية وجود عبوات لا تخص شركة novo، التي تنتج المستحضر الحيوي Ozempic، وهو علاج لمرض السكر من النوع الثاني.

المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

ترشيحاتنا

جوتيرتش: الشرق الأوسط برميل بارود ويجب منع اشتعاله

أفضل موبايل شاومي في مصر بـ 4700 جنيه فقط

اجتماع مع وزراء خارجية أعضاء الاتحاد الأوروبي.. أبرز فعاليات زيارة شكري إلى بروكسل

مبعرفش أتكلم.. عمرو دياب يثير الجدل فى حفل joy awards

توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بإسطنبول بعد تعطل سفينة

الصحة تستعد لمبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

فستان جريء.. ميريام فارس تثير الجدل في حفل joy awards .. شاهد

بعد الظهور المفاجئ.. قصة عودة نجاة الصغيرة إلى الغناء وحب كامل الشناوى لها

شاهد أجرأ إطلالات الفنانات بحفل joy awords

فيديو

ماذا حدث للعم أبو ضياء صاحب عبارة «روح الروح»؟

مقطع فيديو يثير الجدل لمظاهرات حاشدة في تل أبيب.. وهذه مطالبهم| شاهد

حبس الجميع.. القبض على حمو بيكا و فرقته أثناء غنائه في مكان شهير

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ