تحرك برلمانى يطالب الحكومة بالتصدى للأدوية المغشوشة

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ عن حزب الحرية المصرى؛ بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بشأن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لإحكام الرقابة على سوق الدواء، والتصدى للأدوية المغشوشة، أو ما يعرف بأدوية “بئر السلم”، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وقالت النائبة أمل سلامة إن بيان هيئة الدواء المصرية المنشور فى وسائل الإعلام بتاريخ 19 يناير 2024؛ والذى حذرت فيه من تداول ثلاثة أدوية مغشوشة فى سوق الدواء المصرية يثير حالة من القلق بين المواطنين، حيث يتم استخدامها فى علاج أمراض العيون والربو الشعبى للأطفال والمسالك البولية والأذن الوسطى.

وطالبت بتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية للتصدى بقوة وحسم للأدوية المغشوشة، خصوصا أن الكثير من مخازن الأدوية يعمل بدون ترخيص.

ودعت النائبة أمل سلامة المواطنين لعدم شراء أدوية مجهولة المصدر أو تلك التى يتم الترويج لها عبر القنوات التلفزيونية أو صفحات السوشيال ميديا.

كانت هيئة الدواء المصرية حددت أسماء ثلاثة أدوية تبين أنها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وهى:

1- بريزولين Prisoline eye drop، لعلاج التهابات العيون.

2- vental compositing inhaler، وهو علاج مخصص لعلاج الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير، مخصص للأطفال.

3- سوبر إكس 100 مجم Suprax 100mg/ml، وهو مخصص لعلاج التهاب المسالك البولية والأذن الوسطى.

وأهابت هيئة الدواء بالمواطنين توخي الحذر عند شراء الأدوية، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

كما طالبت جميع الصيدليات بالتأكد من احتمالية وجود عبوات لا تخص شركة novo، التي تنتج المستحضر الحيوي Ozempic، وهو علاج لمرض السكر من النوع الثاني.