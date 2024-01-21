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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تشهد إقبالا غير مسبوق.. إشادة بمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" للأوقاف

مبادرة حصن طفلك بالقرآن
مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" للأوقاف

انطلقت أمس السبت مبادرة  "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظات: قنا والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والفيوم والدقهلية والشرقية وسوهاج ودمياط والبحيرة ومطروح وجنوب سيناء وكفر الشيخ وشمال سيناء والغربية والمنوفية والقليوبية والبحر الأحمر.

مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" للأوقاف

 بدأت مراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

وقد شهدت مبادرة "حصن طفلك بالقرآن" إقبالا غير مسبوق، وللاطلاع على كتاب : "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون)"، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

الأوقاف: افتتاح 8 مساجد الجمعة الثانية من شهر رجب

كم مدة صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024؟.. وزارة الأوقاف تجيب

كم مدة صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024؟

كم مدة صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024؟ سؤال يشغل الكثيرين بعد تداول أنباء تقييد صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024، حيث كشفت وزارة الأوقاف حقيقة اعتزامها تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام وزارة الأوقاف تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، موضحةً أنه سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد وفقاً لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مع التأكيد على أهمية التخفيف على المصلين، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف عليهم في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحاني والإيماني المناسب خلال الشهر الكريم.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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