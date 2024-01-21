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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كم مدة صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024؟.. وزارة الأوقاف تجيب

صلاة التراويح
صلاة التراويح

كم مدة صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024؟ سؤال يشغل الكثيرين بعد تداول أنباء تقييد صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024، حيث كشفت وزارة الاوقاف حقيقة اعتزامها تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان.

كم مدة صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024؟

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام وزارة الأوقاف تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، موضحةً أنه سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد وفقاً لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مع التأكيد على أهمية التخفيف على المصلين، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف عليهم في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحاني والإيماني المناسب خلال الشهر الكريم.

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صلاة التراويح في رمضان 2024

ضوابط صلاة التراويح

وفي وقت سابق كشفت وزارة الأوقاف عن 6 ضوابط صلاة التراويح خلال شهر رمضان، حيث تستعد وزارة الأوقاف مبكرًا لشهر رمضان 1445 من خلال بعض الضوابط الخاصة بصلاة التراويح والتهجد وهي: إقامة صلاة التراويح في المساجد وعدم تقييد إقامتها بمدة زمنية محددة، العمل على تهيئة أجواء التعبد في الشهر الكريم على الوجه الأكمل، إقامة صلاة التراويح والتهجد حسب ظروف وطبيعة كل مسجد.
وشددت على مراعاة الإمام لأصحاب الأعذار وكبار السن، التنسيق بين الإمام ومديريته حال صلاة القيام بجزء، وتحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية.

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