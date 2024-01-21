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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: افتتاح 8 مساجد الجمعة الثانية من شهر رجب

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف، (8) مساجد يوم الجمعة الموافق 26 / 1 / 2024م، الجمعة الثانية من شهر رجب، منها ( 6 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه (518) مساجد منها (401) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و(117) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 26 / 1 / 2024 م عدد (11540) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (869) مليون جنيه.

الجمعة الثانية من شهر رجب

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
1.  مسجد أبو اليزيد البسطامي – نجع البسطامي – قرية الكوبانية – مركز أسوان
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
2.  مسجد النور الإسلامي – المريس - الطود

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مديرية أوقاف البحر الأحمر
م المسجد وعنوانه
3.  مسجد آل صابر - الاحياء - الغردقة  

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
4.  مسجد هلل الكبير – منشأة عامر – كوم البركة – كفر الدوار 
5.  المسجد الكبير – قرية البريجات – مركز كوم حمادة  
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
6.  مسجد النور – أبو مسعود – العامرية ثان
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1.  مسجد عزبة نصر متولي – عزبة نصر متولي ( عزبة الصعايدة) شاويش – إهناسيا 
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
2.  مسجد سيدي مبارك - الشموت

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