الأوقاف: افتتاح 8 مساجد الجمعة الثانية من شهر رجب

تفتتح وزارة الأوقاف، (8) مساجد يوم الجمعة الموافق 26 / 1 / 2024م، الجمعة الثانية من شهر رجب، منها ( 6 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه (518) مساجد منها (401) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و(117) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 26 / 1 / 2024 م عدد (11540) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (869) مليون جنيه.

الجمعة الثانية من شهر رجب

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

1. مسجد أبو اليزيد البسطامي – نجع البسطامي – قرية الكوبانية – مركز أسوان

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

2. مسجد النور الإسلامي – المريس - الطود

مديرية أوقاف البحر الأحمر

م المسجد وعنوانه

3. مسجد آل صابر - الاحياء - الغردقة

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

4. مسجد هلل الكبير – منشأة عامر – كوم البركة – كفر الدوار

5. المسجد الكبير – قرية البريجات – مركز كوم حمادة

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

6. مسجد النور – أبو مسعود – العامرية ثان

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. مسجد عزبة نصر متولي – عزبة نصر متولي ( عزبة الصعايدة) شاويش – إهناسيا

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

2. مسجد سيدي مبارك - الشموت