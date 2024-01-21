الأوقاف: افتتاح 8 مساجد الجمعة الثانية من شهر رجب

تفتتح وزارة الأوقاف، (8) مساجد يوم الجمعة الموافق 26 / 1 / 2024م، الجمعة الثانية من شهر رجب، منها ( 6 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه (518) مساجد منها (401) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و(117) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 26 / 1 / 2024 م عدد (11540) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (869) مليون جنيه.
الجمعة الثانية من شهر رجب
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
1. مسجد أبو اليزيد البسطامي – نجع البسطامي – قرية الكوبانية – مركز أسوان
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
2. مسجد النور الإسلامي – المريس - الطود
مديرية أوقاف البحر الأحمر
م المسجد وعنوانه
3. مسجد آل صابر - الاحياء - الغردقة
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
4. مسجد هلل الكبير – منشأة عامر – كوم البركة – كفر الدوار
5. المسجد الكبير – قرية البريجات – مركز كوم حمادة
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
6. مسجد النور – أبو مسعود – العامرية ثان
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. مسجد عزبة نصر متولي – عزبة نصر متولي ( عزبة الصعايدة) شاويش – إهناسيا
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
2. مسجد سيدي مبارك - الشموت