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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

استعدادا لشهر رمضان.. الأوقاف تعمم منشورا بالتوسع في حملات النظافة داخل المساجد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

كلفت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، عموم المديريات بالتوسع في حملات النظافة بالمساجد خلال الأيام المتبقية من شهر رجب وشهري شعبان ورمضان 1445 هـ.

التوسع في حملات النظافة بالمساجد

وشددت الأوقاف في بيان لها اليوم، على تكليف جميع المديريات بالتوسع في حملات النظافة بالمساجد بصفة عامة، وخلال هذه الأشهر المباركة رجب وشعبان ورمضان بصفة خاصة.

الاستعداد المبكر لإحياء شهر رمضان

وأكدت الوزارة أنها ستكثف أنشطتها في الشهر الكريم بصورة غير مسبوقة بإذن الله تعالى ، وأنها ستقوم بتهيئة أجواء التعبد في الشهر الكريم على الوجه الأكمل بإذن الله تعالى ، ولا صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد ، وستقوم كل مديرية أوقاف بتنظيم أمورها في صلاة التراويح والتهجد حسب ظروف وطبيعة كل مسجد ، بما يوفر الجو الروحي والإيماني في الشهر الكريم ، مع التأكيد على أهمية التخفيف على الناس، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف على الناس في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن ، وإذا كانت هناك بعض المساجد التي ستقيم صلاة القيام بجزء فيتم ذلك من خلال تنسيق إمام المسجد مع المديرية التابع لها ، كما يتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية ، وبما يوفر الجو الروحي المناسب للشهر الفضيل.

وتم تشكيل فريق عمل برئاسة د/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني؛ لعمل كل ما يلزم من إعدادات سواء في صيانة وعمارة وفرش المساجد، أم في ترتيب الأنشطة الدعوية والقرآنية بما يتسق وجلال الشهر الكريم.
 

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إقامة مقارئ للقرآن الكريم

وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، شهدت مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، حيث تجاوز حضور الجمهور 176 ألف مشارك لأول مرة، وجاءت مديريات أوقاف سوهاج والقاهرة والجيزة والسويس وأسيوط في المقدمة.

وحرص روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.

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