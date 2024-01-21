عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ثمَّن تضحيات رجالها.. وزير الأوقاف يهنئ الداخلية بعيد الشرطة 72

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعيد الشرطة، مثمنًا التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة في خدمة الوطن والسهر على أمنه وأمانه.

الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي

فيما حددت وزارة الأوقاف، «الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء»، موضوعًا لخطبة الجمعة الثانية من شهر رجب 1445 هجريا.

وزير الأوقاف: أوجه التحية لقواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية 

كما نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 26 يناير 2024م بعنوان: "الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعِظم الجزاء".

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحر الشريف يفتدي وطنه بنفسه وماله، وأن تقوية شوكة الدولة الوطنية والدفاع عنها واجب شرعي ووطني، وأن على كل منا أن يدافع عن وطنه من موقعه جنديًا كان أو شرطيًا أو كاتبا أو مفكرًا أو إعلاميًا، فالدفاع عن الأوطان في كل مجال من فروض الكفايات، وقد يصبح فرض عين على من يكلف به أو ينتدب له وحال تعرض الوطن للأخطار. 

استعدادا لشهر رمضان.. الأوقاف تعمم منشورا بالتوسع في حملات النظافة داخل المساجد

بشرى سارة.. قرار جديد من الأوقاف عن صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف

ومن منطلق قول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لا يَشْكُرُ اللهَ مَن لا يَشْكُرُ الناسَ"، فإننا لنشكر تلك الجهود العظيمة التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في الدفاع عن الأوطان متكاملين متعاونين في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه، وإذا كانت قواتنا المسلحة الباسلة ساهرة على حماية الوطن وتأمين حدوده ومصالحه وردع من تسول له نفسه المساس به أو الاقتراب منه، فإن شرطتنا الوطنية تقف جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة في ميدان الدفاع عن الوطن، فالحفاظ على الأوطان يتطلب حماية حدودها من الأعداء المتربصين وحماية الداخل من العملاء والعابثين وتجار السموم والمخدرات وعصابات الجريمة المنظمة، وكل الأدواء التي تنال من أمن الوطن وأمانه".

وتابع: “فتحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية لشرطتنا الوطنية بمناسبة عيدها الذي يذكرنا بيوم مجيد من أيام تضحيات رجال الشرطة البواسل في معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير سنة 1952م التي سطر فيها رجال الشرطة ملحمة عظيمة في الفداء والتضحية، وتحية لكل وطني شريف مفكرًا أو كاتبًا أو إعلاميًا أو اقتصاديًا أو طبيبًا أو مهندسًا أو معلمًا أو صانعًا أو حرفيًا أو زارعًا أو غير ذلك ، وكل من يقوم بواجبه الكفائي والعيني في خدمة وطننا العزيز”.

الأوقاف وزير الاوقاف وزير الداخلية عيد الشرطة الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

موضوعات متعلقة

استعدادا لشهر رمضان.. الأوقاف تعمم منشورا بالتوسع في حملات النظافة داخل المساجد

هل التراويح بوقت محدد؟ وزارة الأوقاف تكشف استعدادات شهر رمضان

40 طن لحوم وسلع غذائية مساعدات من الأوقاف لأهالي قطاع غزة

أمين الإفتاء يكشف عن 3 حالات يجوز فيها قطع صلة الرحم

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان خطة الدعوة بالمحافظة والاستعداد لشهر رمضان

صليت قبل الأذان بلحظات فهل أعيد الصلاة.. الإفتاء تحسم الجدل

أحب رجلا آخر غير زوجي فهل عليَّ إثم؟ الإفتاء تجيب

تمحو حتى الكبائر.. دار الإفتاء تنصح بهذه العبادة لغفران الذنوب

ترشيحاتنا

حملة إزالة أمام منزل مرتضى منصور في الجيزة.. صور

سبب مفاجئ وراء ظهور محمد صلاح في المؤتمر الصحفي لمباراة الرأس الأخضر

بيان عاجل لـ التحرير الفلسطينية بشأن قرار تحويل أموال الضرائب إلى النرويج

تشهد إقبالا غير مسبوق.. إشادة بمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" للأوقاف

السيطرة على حريق بمصنع للزجاج في القليوبية

أبرزهن درة ومنى زكي.. شاهد أجرأ الإطلالات باللون الأحمر للنجمات بحفل joy awards


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 عاما.. طفـ.لة أمريكية تنقذ نفسها من الاختطاف باستخدام "لافتة غريبة"| صور

تعرف على سعر فستان أمينة خليل في حفل joy awards

أبرزهن درة ومنى زكي.. شاهد أجرأ الإطلالات باللون الأحمر للنجمات بحفل joy awards

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر.. والقنوات الناقلة لها

فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

بعد الصلح بينهما.. أصالة تعلق على جائزة أنغام في حفل joy awards

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

شريف رمزى يعلن عن عودته بمسلسل العالم w

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ