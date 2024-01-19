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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب أول جمعة من رجب: غرس الإيمان بنفوس الشباب سبيل نجاتهم من المخدرات

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

خطبة أول جمعة في رجب، أكد الشيخ على الله الجمال، خطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بمدينة القاهرة، إن المخدرات طريق الفوضى والانهيار للمجتمع، وأن النجاة منها تكون بالرجوع لهذا الدين وغرس الإيمان في نفوس الشباب.

خطبة أول جمعة في رجب

وقال «الجمال» في خطبة أول جمعة في رجب، تحت عنوان:«مجتمع بلا إدمان .. المخدرات طريق الهلاك»، إن طريق النجاة من المخدرات يتمثل في اتباع هذا الدين والعودة لشريعته التي جاءت لإسعاد الناس يقول تعالى: «طه ۝ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى»، بنظام المقابلة أي أنزله لتسعد. 

الاتجار في المخدرات من أشنع الجرائم

أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن حفظ العقل أحد الكليات الست التي أكد على حفظها الشرع الشريف، وأن الاتجار في المخدرات من أشنع الجرائم وأخطرها على البشرية، وأن أموالها سحت وسم قاتل.

كما أكد وزير الأوقاف أن مواجهة التعاطي والإدمان وتجارة المخدرات مطلب شرعي وواجب وطني، وواجبنا متضامنين أن نحمي المجتمع وبخاصة الشباب من وباء الإدمان الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الفرد والأسرة والمجتمع، بمزيد من التوعية والمتابعة الأسرية والإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وأمانه واستقراره، أو بعقول أبنائه وشبابه.

افتتاحات أول جمعة في رجب

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى تفتتح اليوم 15 مسجدًا ضمن افتتاحات المساجد في أول جمعة في رجب، منها  13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه 510 مساجد منها 395 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و115 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19 / 1 / 2024 م عدد 11532 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و 840 مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
مسجد تفتيش الأوقاف – عزبة تفتيش الأوقاف - قلين
مسجد الحميدية الكبير – قرية الحميدية – كفر الشيخ
مسجد شرق البنوان – قرية شرق البنوان- السحايت - الحامول
مديرية أوقاف الجيزة
مسجد أبو بكر الصديق - الباويطي - الواحات البحرية
مسجد الدار الآخرة - الجبانات طريق الفيوم - 6 أكتوبر
مسجد السيد عبد العزيز النادي - جنة مصر خلف نادي الصيد - أكتوبر
مديرية أوقاف الغربية
مسجد الشافعي – نشيل - قطور
مسجد الحمرا القديم – برما - طنطا
مديرية أوقاف البحيرة
مسجد زغلول – كفر مساعد- مركز إيتاي البارود
مديرية أوقاف أسيوط
مسجد الحاج عبد المجيد –  مسارة - ديروط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
مسجد عمر بن الخطاب – ك 17 مركز القنطرة غرب
مديرية أوقاف قنا
مسجد الهدى – العليقات – قوص
مسجد العتيق – أولاد علي – أولاد نجم – نجع حمادي
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
مسجد البحري – القصابي – سيدي سالم
مديرية أوقاف المنيا
مسجد الحاج عيد الغربي - الشيخ مبارك – مركز أبو قرقاص

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