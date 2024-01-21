جوائز فقدت مصداقيتها.. تعليق مفاجئ من كريستيانو رونالدو عن «البالون دور»

نشر الإعلامي أحمد شوبير جزءا من تصريحات كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.



وكتب شوبير: "كريستيانو رونالدو:

جائزة البالون دور وذا بيست؟ أعتقد أن هذه الجوائز تفقد مصداقيتها بطريقة ما، لم أعد أؤمن بهذه الجوائز بعد الآن، وهذا ليس لأنني فزت بجوائز جلوب سوكر، لكنها حقيقة".

جلوب سوكر

وحصل رونالدو في حفل جلوب سوكر، أمس الجمعة، على جائزة أفضل هداف في 2023، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط، وأفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور.

ونشر رونالدو على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صورة له من حفل "جلوب سوكر"، وكتب عليها: "فخور بفوزي ب3 جوائز.. شكرا جزيلا لجميع المدربين وزملائي والمشجعين الذين يواصلون تحسيني كل يوم".