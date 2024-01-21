عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: ختام برامج تدريب مهني في المالتي ميديا.. وتسليم الشهادات للخريجين بالإسكندرية

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بالأسكندرية فعاليات البرنامج التدريبي المجانى الثالث على مهن التسويقالالكتروني والفوتوشوب ، والمونتاج والانيميشن ( المالتى ميديا ) ، وتسليم شهادات إتمامالتدريب المهنى للخريجين ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب المهنى لكل برنامج تدريبى، وذلك بمركز أركان لعدد 107 متدرب ومتدربة من الجنسين على هذه المهن المستحدثة في كافة مجالات العمل داخل المجتمع ، وتقديم فرصعمل جديدة فى العديد من المجالات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل ، يأتيذلك فى ضوء بروتوكول التعاون بينالمديرية ومركز أركان للإبداع ، والذييهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائلالتداول في كافة المجالات لسوق العمل المصري ..وأوضح المهندسمحمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك التدريبات تأتى في إطار توجيهاتوزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التىتتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدثالأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عملياتالتدريب ، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات فى إطار إستراتيجيةالدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة ، وأضاف وكيل المديرية أنهجرى الانتهاء من تدريب الدفعة الثالثة للمتدربين على المهن المستحدثة التي يحتاجهاسوق العمل الحالى والمستقبلى داخل المحافظة لإعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال تطوير مهاراتهمللتناسب مع سوق العمل ، وأفاد المتدربين أن الدورات التدريبية خلال فترة التدريبشملت كافة الموضوعات التي سوف يحتاجها سوق العمل مقدمين الشكر والتقدير للوزارةوالمديرية علي اهتمامهم بالشباب و بملف التدريب المهني ، وذلك بحضور العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديسمرقس الأسقفية ، ونادر ونيس مدير مركز أركان للإبداع ، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب.

اااا
اااا
ا
ا
وزارة العمل تدريب مهنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ترشيحاتنا

شيرين عبدالوهاب أمام المحكمة 3 فبراير في سب وقذف المنتج محمد الشاعر

منها أسعار الأوقية العالمية.. شعبة الذهب تكشف الأسباب الرئيسية وراء إرتفاع الأسعار

شبكة أمريكية: القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان استهدف زعيم حزب الله

إحالة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنح بتهمة سب المنتج محمد الشاعر

وول ستريت تكشف عن استعداد جديد لمفاوضات وقف الحرب على غزة

غلق منطقة آثار مصطفى كامل ومتحف الوادي الجديد.. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فنانات وضعتهم الفساتين في مأزق بحفل joy awards

فيتوريا يرفض التخلي عن خدمات هذا اللاعب أمام الرأس الأخضر.. ماذا يحدث؟

في عيد ميلادها الـ36.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري| شاهد

بسبب «بنقدر ظروفك».. أحمد الفيشاوي يتزوج من مي سليم

فيديو

أمطار وتقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس

التخبط سيد الموقف في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21.. فيديو

الفلسطينيون ليسوا بشرا مثلنا.. صحفي إسرائيلي يكشف 3 مبادئ تؤمن بها تل أبيب|فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ