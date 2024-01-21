رفض نصائح معاونيه| سر تمسك فيتوريا بهذا اللاعب أساسيًا أمام الرأس الأخضر.. وهل له بديل ؟

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، يرفض فكرة إبعاد أحمد حجازي عن التشكيل الأساسي للفريق في المباراة القادمة أمام الرأس الأخضر، على الرغم من استمرار الأخطاء الدفاعية في منتخبنا الوطني بمباراة غانا الماضية والتي كلفت منتخب مصر هز شباكه مرتين وسقوطه مجددا في فخ التعادل بهدفين لكل منهما.

منتخب مصر

هل يبعد حجازي عن التشكيل؟

وأضاف المصدر، أن فيتوريا رفض نصائح معاونيه بإراحة أحمد حجازي ومنح الفرصة لأحد المدافعين المتواجدين على دكة البدلاء وهم علي جبر وياسر إبراهيم وأحمد سامي، إلا أن فيتوريا أخبرهم بأن أحمد حجازي مستواه يتطور من مباراة لأخرى، وأن خبراته في هذه المباريات تفوق زملاءه الثلاثة بكثير وهو ما يجعله أكثر أمانًا للفريق خاصة في المباراة القادمة أمام الرأس الأخضر.

مباراة مصر والرأس الأخضر

وتترقب جماهير كرة القدم المصرية مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، خاصة أنها ستكون حاسمة في مصير الفراعنة بالبطولة، فإما أن يحسمها المنتخب الوطني لصالحه، وينتزع بطاقة التأهل الثانية كوصيف للمجموعة الثانية خلف منافسه في المباراة القادمة، أو أن يخسر المباراة ويودع أمم إفريقيا 2023 مبكرا من الدور الأول.

منتخب مصر بأمم إفريقيا

منتخب مصر صدم ملايين المصريين بنتائجه السلبية في الجولتين الأولى والثانية أمام موزمبيق وغانا، بعدما تعادل في المباراتين بنتيجة واحدة 2-2 ليفقد أربع نقاط كاملة، وهو الذي كان مرشحا بقوة لاعتلاء صدارة المجموعة بل والمنافسة بقوة للفوز بأمم إفريقيا 2023 واستعادة اللقب الغائب منذ 14 عاما.

أحمد حجازي

ويحتاج منتخب مصر للفوز في المباراة المقبلة، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، تضمن له التأهل لدور الـ16 رفقة منتخب الرأس الأخضر، الذي تأهل بالفعل لدور الـ16 بحصد 6 نقاط في أول جولتين بالفوز على غانا 2-1 وعلى موزمبيق بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.