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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب بالشيوخ يطالب بخطة لترويج الفعاليات السياحية بدلا من تسويق المواقع الأثرية

النائب علاء مصطفى،
النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في كلمته خلال جلسة مجلس الشيوخ، على ضرورة ألا يقتصر التفكير في تطوير صناعة السياحة على السائح والغرف السياحية فقط، بينما دول العالم تتحدث عن تجربة سياحية متكاملة تبدأ من تحفيز السائح لزيارة مصر وهو في بلده.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة طلب استيضاح سياسات الحكومة حول سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات تسويق فعالة.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن متابعة وضع السياحة في الدول العربية والاوروبية بشان كيفية التسويق السياحي توضح أنهم لا يعتمدون فقط على تسويق دولتهم كمقصد سياحي لأنهم يمتلكون منشآت وأماكن سياحية فقط ولكن هناك بعد آخر مهم في ذلك وهو الاعتماد على ابتكار فعاليات ومهرجانات تقوم بجذب السياح لزيارة الدولة خلال وقت معين في السنة.

وطالب مصطفى بضرورة الانتقال من التركيز على تسويق المنشآت والأماكن السياحية إلى تسويق الفعاليات السياحية، والعمل على استخدام هذه الفعاليات السنوية في إقناع السياح من مختلف دول العالم المهتمين بهذه الفعاليات بزيارة مصر لحضور الفعاليات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هناك العديد من الأمثلة والنماذج المقترحة للفعاليات تابعة ومعبرة عن تاريخ مصر وتكون تسويق للثقافة والحضارة المصرية مثل تنظيم موكب سنوي للفراعنة في معبد الكرنك بالاقصر، أو تنظيم مهرجان سنوي للتسوق في محافظات مختلفة، و تنظيم فعاليات اسبوعية أو شهرية للمنتجات المصرية، مثل أسبوع الحضارة الفرعونية أو أسبوع الأكلات المصرية، أسبوع الغناء المصري، وأيضا مهرجان الزيتون بواحة سيوة.

الحكومة الجذب السياحي السياحة الداخلية طلب المناقشة العامة صناعة السياحة

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