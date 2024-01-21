لو دكر إطردني| ميدو يثير الجدل بتصريح ناري عن حكام مباريات الزمالك

أثار الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك الأسبق، الجدل بسبب تصريحاته الأخيرة"

وكتب محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح علي لسان أحمد حسام ميدو فى لقاء تلفزيونى :" لما كنت بلعب في الزمالك كنت بقول للحكم لو انت راجل و دكر اطردني و مكنش بيقدر يتكلم"

وأضاف ميدو: انا كنت بقول حاجات للحكام وانا بدرب الزمالك تدخلني السجن ومكنش حد بيكلمني، ولما روحت المقاصة من مجرد نظرة ايقاف 4 ماتشات , ونفس الحكم الي كنت بشتمه الموسم الي فات.

وخسر فريق الزمالك أمام نظيره الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان امس السبت، في الدور نصف النهائي من البطولة الودية بالإمارات.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره أم صلال القطري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة الوحدة الودية.