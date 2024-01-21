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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الدردير يرد علي تصريحات محمد صلاح قبل مباراة الرأس الأخضر.. تفاصيل

الدردير وصلاح
الدردير وصلاح

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي تصريحات محمد صلاح، قائد منتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفراعنة ومنتخب الرأس الأخضر، في الجولة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا.

وقال قائد منتخب مصر فى حديثه : "اللاعيبة عندنا بتتنجم زيادة عن اللزوم، وعلشان كدا مش عايزة تحترف، وبالنسبة للجماهير دايماً في وقت الهزيمة نتلقى انتقادات شديدة وفي حالة المكسب كل شيء ينتهي".

ورد عمرو الدردير علي تصريحات نجم ليفربول الانجليزي قائلا" كلام في الجوووول يا صلاح"

موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر 

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر غدا الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر 

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتعادل مع غانا

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2/2 في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

 

 

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