سيناريو اعتزاله.. شوبير يطرح سؤالا صادما بشأن محمد صلاح

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سيناريو تخيلي بشأن محمد صلاح بعد الهجوم الذي تعرض له عقب نهاية مباراة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا.

وقال "شوبير"، فى تصريحات تلفزيونية، “افترضوا صلاح أعلن اعتزاله اللعب الدولي، وانتهت مهمته مع الفراعنه ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وعاد لناديه من أجل تلقيه العلاج عقب الإصابة”.

وتابع “الجماهير وقتها هيقول عليه خائن وليس لديه انتماء لموطنه، هى نفس ذات الناس التى تتحدث ان صلاح وجوده بالمنتخب ليس له قيمة”.

وأكد "شوبير"، أن “قائد منتخب مصر ليس فى حاجة لان اى شخص يدافع عنه، لكنه يحتاج أن الجمهور يعيد حساباته بالتعامل مع النجوم”.

واستطرد "وجود حملتين على حارس مرمى الاهلى محمد الشناوى، وعلى احمد السيد زيزو نجم الزمالك، هى ابيض واحمر، لازم نقيم صح فى حاله الخساره والمكسب ايضاً".

موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر غدا الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتعادل مع غانا

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2/2 في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.