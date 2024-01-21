عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيناريو اعتزاله.. شوبير يطرح سؤالا صادما بشأن محمد صلاح

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سيناريو تخيلي بشأن محمد صلاح بعد الهجوم الذي تعرض له عقب نهاية مباراة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا.

وقال "شوبير"، فى تصريحات تلفزيونية، “افترضوا صلاح أعلن اعتزاله اللعب الدولي، وانتهت مهمته مع الفراعنه ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وعاد لناديه من أجل تلقيه العلاج عقب الإصابة”.

وتابع “الجماهير وقتها هيقول عليه خائن وليس لديه انتماء لموطنه، هى نفس ذات الناس التى تتحدث ان صلاح وجوده بالمنتخب ليس له قيمة”.

وأكد "شوبير"، أن “قائد منتخب مصر ليس فى حاجة لان اى شخص يدافع عنه، لكنه يحتاج أن الجمهور يعيد حساباته بالتعامل مع النجوم”.

واستطرد "وجود حملتين على حارس مرمى الاهلى محمد الشناوى، وعلى احمد السيد زيزو نجم الزمالك، هى ابيض واحمر،  لازم نقيم صح فى حاله الخساره والمكسب ايضاً".

موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر 

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر غدا الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر 

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتعادل مع غانا

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2/2 في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024

ترشيحاتنا

بعد زيادة سعر الرغيف السياحي|هل سيتم رفع ثمن العيش المدعم.. شعبة المخابز تجيب

البابا فرانسيس يدعو إلى إطلاق سراح الراهبات والرهائن المختطفين في هايتي

مواقع الاحتلال العسكرية في مرمى نيران المقاومة في لبنان وغزة

شيرين عبدالوهاب توضح سبب عدم حضورها للنيابة في سب منتج شهير

هتاخد أجر مضاعف.. بشرى للموظفين يوم 25 يناير 2024

جيش الاحتلال يشن أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"بحبك".. صور رومانسية لـ منى زكي وأحمد حلمي |شاهد

خطأ فادح في فستان إنجي علي يعرضها للانتقاد| شاهد

شاهد .. برجر الجراد يثير جدلا في السعودية وسعره مفأجاة

فستان مجسم.. ميريهان حسين تسحر جمهورها بإطلالتها في joy awards

فيديو

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

انفصل عن زوجته.. رد صلاح محسن على اتهامه بالخيانة وتسريب محادثات فاضحة

توجيهات رئاسية.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

أمطار وتقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ