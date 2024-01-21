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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحيل مدرب الفريق|إعلامي شهير يفجر مفاجأة داخل نادي الزمالك

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي حسن شحاتة، أن إدارة نادي الزمالك، قررت إجراء تعديل داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، والإطاحة بخدمات محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى.

وقال كريم حسن شحاته فى تصريحات تلفزيونية "نادي الزمالك قرر رحيل محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق بشكل رسمي، وذلك بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به حراس مرمى الفريق خلال الفترة الأخيرة في كافة المسابقات المحلية والقارية".

وأكد أن الجهاز الفني الأجنبي الجديد بأن اشترط أن يكون معه مدرب حراس أجنبي، وليس مصري مما تسبب في اتخاذ القرار برحيل عبد المنصف.

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