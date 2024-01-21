طارق السيد يكشف هوية المدير الفني الجديد لـ الزمالك

اكد طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن إدارة نادي الزمالك اقتربت بقوة من التعاقد مع جهاز فني أجنبي جديد لقيادة القلعة البيضاء خلال الموسم الحالي.

وقال "طارق" فى تصريحات تلفزيونية" البلجيكي كارل هوفكينز هو الأقرب لتدريب الزمالك وتم التوصل لاتفاق معه من أجل قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة ، والمدرب يأتي معه ثنائي مساعد من بلجيكا"

وأضاف: "الزمالك قرر أن يكون المدرب القادم أجنبي من أجل قيادة الفريق، والمجلس يري أنه أيضا يحتاج للتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وخسر فريق الزمالك أمام نظيره الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان امس السبت، في الدور نصف النهائي من البطولة الودية بالإمارات.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره أم صلال القطري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة الوحدة الودية.